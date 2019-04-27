2019-04-27T14:00:47+03:00
Общество

Варвара Караулова вышла из вологодской колонии по УДО

Сегодня она отправилась домой
Иван Чухнин
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Фото Вести 35.Фото Вести 35.
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В Вологде вышла на свободу Варвара Караулова, бывшая студентка философского факультета МГУ.

27 апреля она покинула стены исправительной колонии №1.

10 дней назад

Сегодня вступило в законную силу решение суда об ее условно-досрочном освобождении. Напомним, 10 дней назад ходатайство адвоката варвары Карауловой об условно-досрочном освобождении поддержал городской суд.

Суд не принял во внимание требование прокуратуры и УФСИН отказать в условно-досрочном освобождении - у девушки было два нарушения дисциплины. Однако в данные им законом 10 дней участники процесса не обжаловали решение суда, и девушка, осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, была освобождена.

В женской колонии общего режима, находящейся почти в центре Вологды, Караулова находилась с апреля 2017 года. Напомним, суд за желание девушки примкнуть к террористам осудил девушку на 4 с половиной года лишения свободы. С момента задержания прошло 2 года 8 месяцев.

16 апреля на заседание суда в Вологду приезжали мать и отец девушки - разведенные супруги даже обнялись, услышав решение суда.

Как это происходило сегодня

У ворот колонии в 8 часов утра девушку встречал уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег Димони. Он принял сумку с вещами. Именно он оградил девушку от общения с многочисленными журналистами, очень быстро усадив ее на заднее сиденье серебристой легковушки. По быстроте все это напоминало спецоперацию. В последний момент Олег Димони заявил, что разговор с журналистами произойдет в Москве, в понедельник, пригласив всех на пресс-конференцию.

Девушка из автомобиля лишь сумела сказать, что "на свободе здорово".

Как стало известно

В Вологду все-таки прибыла мама Варвары.

Мама с Варварой намерены выехать из Вологды ближайшим поездом. Они немного посмотрели город, пообедали и отправились на вокзал.

Первое видео Варвары Карауловой на свободе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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