Вологда не отпускает: Варваре Карауловой могут отказать в освобождении

СЕГОДНЯ 14:37 2019-04-15T14:47:23+03:00

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Завтра вологодским городским судом будет решена судьба Варвары Карауловой - она попросила об условно-досрочном освобождении.

Напомним, московская студентка отбывает в Вологде срок за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство».

Ее адвокат Сергей Бадамшин заявил, как сообщает ТАСС: «Администрация колонии считает нецелесообразным применение условно-досрочного освобождения".

Варвара, по его словам, находится "под самым пристальным и «принципиальным» вниманием сотрудников колонии. "Девушка учится в двух вузах, соблюдает нормы выработки на производстве, ни с кем не конфликтует, у Варвары также имеется отличная характеристика от психолога колонии. И только расстегнутая во время работы пуговица и желание прилечь на кровать в болезненном состоянии, по мнению администрации, и послужили основанием для дальнейшей изоляции девушки", - сообщил адвокат.

Как выяснилось, совсем недавно - 29 марта, Варваре было объявлено взыскание за то, что она прилегла на кровать в 19:30 - неположенное для этого время. По ее словам, она чувствовала себя нехорошо. Еще одно наказание было в ноябре прошлого года - за незастегнутую пуговицу на рабочем месте.

«Позиция колонии логична и последовательна. Как они могут ходатайствовать за человека, у которого есть дисциплинарные взыскания? Наличие хотя бы одного взыскания снижает шансы на УДО, но не исключает их: все на усмотрение суда, "- сообщает ИА "Вологда Регион" заместитель председателя общественно-наблюдательной комиссии Игорь Трофимов.

По его мнению, при наличии двух дисциплинарных взысканий, рассчитывать на УДО крайне сложно. Но через полгода Варвара Караулова вновь может подать прошение.

Правда, для этого у нее должна наблюдаться положительная дисциплинарная динамика.

Одновременно, Варвара Караулова не раз поощрялась администрацией колонии за активное участие в общественной жизни отряда.

Напомним, 16 апреля Вологодский городской суд рассмотрит ходатайство об УДО Варвары Карауловой. Это произойдет в режиме видеоконференцсвязи, так что в здании суда, что на улице Гоголя в Вологде, она не появится.

ИСТОЧНИК KP.RU