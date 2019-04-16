"Я сделала большую глупость, за которую себя постоянно корю". Варвара Караулова была освобождена по УДО

Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой. 20 марта о возможности выхода из колонии своей подзащитной сообщил адвокат осужденной.

Представители прокуратуры и УФСИН высказались против освобождения Варвары по УДО.

Представители УФСИН и прокуратуры были против досрочного освобождения, но суд встал на сторону адвокатов и общественности. По решению суда, которое вступит в силу через 10 дней, Караулова обязана будет не менять постоянного места жительства и являться раз в месяц на учет.

Заседание происходило в форме видоконференцсвязи: Варвара не появилась в зале суда, она находилась в колонии. В зал суда пришли защитники, журналисты и родители.

Перед перерывом, во время которого судья принимал решение, осужденная обратилась ко всем участникам процесса. Она поблагодарила родных, что они приехали. Она сказала: "Все эти 3,5 года было очень тяжело, но не столько для меня, сколько для моих родных и близких..."

Про свою жизнь она сказала, что "...Мне тяжело находиться тут под постоянным контролем, когда каждый шаг под наблюдением..."

Однако Варвара не скрывает оптимизма: "Я с оптимизмом смотрю на свое будущее. Только бы побыстрее это будущее наступило. Потому что настоящего у меня нет. Есть только мои родные. Мама, папа, я вас очень люблю. То, что я сделала — это самая большая глупость в жизни, за которую я себя корю постоянно".

Напомним, именно в Вологде, в женской колонии №1 общего режима, осужденная отбывала за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Благодаря настойчивости отца, ее вернули на родину из Турции.

В декабре 2016 года в Москве 20-летняя красавица и умница, студентка МГУ была признана виновной, ей было назначено наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима. 22 марта 2017 года Верховный суд признал приговор законным.

Свою вину девушка не признала, поясняя произошедшее желанием воссоединиться с любимым, роман с которым протекал в интернете.

Павел Караулов: "Я удивлён, что суд - есть...". Фото Андрея Ястребова.

В Вологду приехали мама и отец Варвары. После слов судьи о положительном решении разведенные супруги смогли сдержать чувств - они обнялись.

Разведенные супруги обнялись в залде суда. Фото Андрея Ястребова.

Как сообщала "Комсомолка", еще накануне было мнение, что имея два дисциплинарных взыскания, Варвара не может быть освобождена. Одно из них она получила за передвижение по территории колонии водиночку, другое - за растегнутую на одежде пуговицу.

Итак, после вступления решения суда в законную силу, а он может быть обжалован в 10-дневный срок, Варвара выйдет на свободу.

Пока она будет находиться в колонии. Отец считает, что дочь, выйдя на свободу, должна сначала отдохнуть и поесть. А еще - наконец-то сможет заняться спортом.

Напомним, Варвара, находясь в колонии, поступила в два вуза и сменила имя.