Появились новые подробности о 6-летнем Степане, избитом опекунами

6-летний мальчик, избитый в семье опекунов 10 августа находится в коме. Очень сильное сердце и помощь всех неравнодушных людей делают чудо.Три месяца врачи Вологодской областной детской больницы ухаживают за ребенком.

Напомним, в коме он встретил свой седьмой день рождения. Неравнодушные люди со всей России переводили ему средства для ухода, поддержания жизни. Воздушные шары, машинки, которых Степа, может быть, никогда не видел, книжки, письма с поздравлениями и иконки принесли медики 10 октября 2018 года в палату маленького именинника.

После этого дня прошло еще более 2-х месяцев.

Состояние ребенка по-прежнему тяжелое, однако за это время мальчик подрос и поправился. Но состояние остается крайне тяжелым.

Сегодня в группе помощи Степану выложили видеоверсию случившегося.

Подробности о жизни и трагедии 7-летнего мальчика заставили многих содрогнуться.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» волонтеры сообщества Всероссийской группы «Защитим детей!», неизвестно, что чувствует человек в таком состоянии. Он вполне может осязать и ощущать происходящее. О промежуточных состояниях между жизнью и смертью написано великое множество статей и еще больше создано мифов. Но как бы там ни было, если есть хоть какая-то надежда на поправку Степы, за него следует бороться.

Усилия людей не пропали даром. За это время удалось найти для бесправного и беспомощного мальчика адвоката, который отстаивает его интересы в суде. Родственники добились встреч, а Минздрав регулярно сообщает о состоянии ребенка, чиновники и опекуны почувствовали некоторую ответственность, а уголовное дело ведут московские следователи.