За истязания и побои 6-летнего мальчика спросят с вологодской опеки

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-29T13:15:37+03:00

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Уголовное дело возбудили по истязанию 6-летнего мальчика в Вологде. Малыш до сих пор находится в коме. Реаниматологи борются за его жизнь, но считают состояние крайне тяжелым, практически безнадежным: шанс выжить не более 5%.

За приемной семьей около года следили специалисты городских органов опеки и попечительства, которым, по словам руководителя Управления социальной защиты и попечительства Администрации города Вологды Григория Полякова, ничего о побоях и жестоком обращении с ребенком было не известно, а малыш во время проверок был доволен и жизнерадостен.

Сейчас уголовное дело сразу по нескольким статьям возбудило региональное следственное управление. Проверка идет в нескольких направлениях: побои, истязания и халатность должностных лиц, доведших маленького мальчика до комы.

Напомним, что вечером 10 августа 6-летнего ребенка с тяжелыми травмами и телесными повреждениями привезли в больницу. Приемная мать вызвала врачей только через 2 часа после случившегося. Она объяснила, что сын упал со второго яруса кровати, а ее 13-летняя дочь дала признательные показания органам дознания, что они подрались. По словам свидетелей, которые в тот день общались со скорой, врачи рассказали, что в квартире все было тщательно вымыто, одежда застирана, а на вопрос, почему сразу не позвонили, опекун – она двоюродная сестра ребенка - ответила: «Думали, оклемается!»

Более того, эксперты заключили, что у мальчика есть застарелые травмы и переломы месячной давности, что также не облегчает его состояние.

Обратиться, как выяснилось, за помощью малышу было не к кому: родная мама мальчика была лишена родительских прав за серьезные побои сожителя и отбывала наказание в колонии. Освободившись, она несколько раз видела сына, проведывала его в больнице, бывала в доме опекуна - племянницы, но повлиять на «воспитание» сына уже не могла.

Как рассказала корреспонденту «КП» Наталья Безлепкина, представитель сообщества Всероссийской группы «Защитим детей!», еще 20 мая очевидцы заявляли о жестоком обращении с ребенком в комиссию по делам несовершеннолетних. Но трагедию так никто и не смог предотвратить.

Сейчас девушки-активистки занимаются судьбой Степы. Они просят помочь всех неравнодушных к его судьбе вологжан (написать письма в его защиту) группа в "ВКонтакте"

В детскую областную больницу нужны памперсы на 10-15 кг и влажные салфетки. Их можно привести на стационар самим или передать через волонтеров.

Расследование трагедии продолжается. Документы из опеки по переводу Степана в приемную семью изъяты для проверки. Было ли проведено опекой рабочее расследование ведомством, пока не известно. Начальник управления социальной защиты и попечительства Администрации города Григорий Поляков ушел в отпуск, а его обязанности исполняет Александр Кушев. До обеда он решает «детские» вопросы.

Также в ходе следствия будет проверена своевременность, качество и адекватность оказания медицинской помощи пострадавшему мальчику.