6-летнего мальчика в семье опекунов из Вологды избили до комы

СЕГОДНЯ 19:00 2018-08-22T19:46:54+03:00

Судмедэксперты определяют, могли ли быть травмы ребенка бытовыми и каков их срок давности Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В вологодской приемной семье 6-летнего мальчика нашли без сознания. В тяжелом состоянии его доставили в детскую областную больницу. В срочном порядке были проведены все реанимационные меры.

Однако состояние пациента остается тяжелым. Врачи борются за его жизнь, но прогнозов никаких не дают: слишком серьезны травмы.

У малыша дважды проломлена голова - у него открытая черепно-мозговая травма, сломаны ребра, по всему телу - синяки, а также отбиты внутренние органы.

Сейчас региональный следственный комитет изучает все возможные версии ЧП: «Ведется предварительное следствие. По показаниям некоторых свидетелей, а также со слов членов приемной семьи, часть травм ребенок мог получить в быту по своей неосторожности».

Однако есть и иные версии случившегося. Приемная мама уверена, что травмы сын получил упав со второго яруса кровати.

Признательные показания по жестокому избиению приемного братика дала 13-летняя дочери опекунши. Она согласилась, что нанесла удары тупым предметом, хотя никто из соседей, знакомых и родственников не видел, чтобы девочка-подросток когда-либо избивала малыша.

Как рассказала «Комсомольской правде» представитель сообщества Всероссийской Общественной группы «Защитим детей» Наталья Безлепкина, буквально за последние сутки поступило очень много информации. Очевидцы событий описывают противоположные официальной версии факты.

Коллеги с работы вспоминают, как Алла (приемная мать), рассказывала, что из-за съеденной конфетки наказала ребенка. Она натыкала его лицом в подушку так, что кожа на его лице была синяя. Изменившийся цвет она объяснила просто – «кожа у него нежная».

Известно и то, что приемную мать к мальчику в областную больницу однажды не пустили. Ребенок поступил с диагнозом ротовирусная инфекция. Но есть и вторая версия со слов маленького пациента, что горло вспухло, когда его за провинность напоили кипятком.

Также очевидцы обращались в органы опеки из-за частых побоев ребенка: подзатыльники, синяки были обычным делом. Более того, ребенок страдал и от психологического насилия: его не пускали домой, во время Дня рождения он мог сидеть отдельно от других гостей на улице, а в семье его называли не иначе как «утырок».

В детском саду заведующая от комментариев отказалась, но известно, что мальчик прятал под подушку кусочки хлеба, а сердобольные нянечки и воспитатели подкармливали его двойными порциями. О заболеваниях желудочно-кишечного тракта или целиакии ( это непереносимость хлебных продуктов), когда есть серьезные ограничения в питании, пока ничего не известно.

О моральных и физических страданиях ребенка, как оказалось, городские власти не знали, хотя 20 мая в комиссию по делам несовершеннолетних было обращение. Оно должно было быть передано в управление социальной защиты, опеки и попечительства.

Опека, передавая ребенка в приемную семью, в первый год обязана тщательно следить за приемными родителями. Удивительно, но ведомство дает положительные характеристики семье.

По словам начальника управления опеки и попечительства Григория Полякова, биологическая мать была лишена родительских прав. Приемная же постоянно советовалась со специалистами по различным вопросам. При проверках инспекторы беседовали с ребенком и другими членами семьи. Мальчик показывал, где он спит, какое учебное место, какую одежду и игрушки ему купили. Вел себя открыто и доброжелательно, поэтому семья имеет статус благополучной.

Боялся ли ребенок попасть в детский дом или боялся очередного наказания – не известно. На данный момент официальной информации против приемной семьи нет, есть только очевидцы и признание сводной сестры. Судмедэксперты определяют, могли ли быть травмы ребенка бытовыми и каков их срок давности. Возбуждено уголовное дело.

История о жестоких истязаниях 6-летнего вологжанина получила огласку, так как информацией с нами поделилось всероссийское движение «Защитим детей!»

Свои комментарии обещало предоставить и городское управления социальной защиты, опеки и попечительства.

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