Водитель угробил дочь и выплатит жене компенсацию

Виновному, где погибла дочь, придется выплатить крупную компенсацию. Он устроил аварию на востоке Вологодчины.

Житель Архангельской области устроил ДТП в Нюксенском округе вечером 6 октября 2023 года. Его «Хендай Соната», в салоне также находилась жена водителя и их 13-летняя дочь, врезался в грузовик, рядом с которым находился его водитель. В результате столкновения дочь водителя погибла, а водитель «ГАЗа» получил травмы, расцененные как тяжкий вред здоровью. Получила травмы и супруга автомобилиста.

По словам водителя, он ехал со скоростью около 80 километров в час, на спидометр не смотрел. В 200-250 метрах заметил стоящий впереди автомобиль без знака аварийной остановки. Думал, что машина стоит на обочине, поэтому убрал ногу с педали газа, и активно не тормозил, его машина двигалась накатом.

О габаритах препятствия он понял на расстоянии 20-30 метров, нажал на тормоз и вывернул руль влево.

Удар пришелся по касательной в правую сторону автомобиля, где сидели его жена и дочь. Затем иномарку развернуло, и она съехала боком в кювет.

Архангелогородец считал, что в произошедшем виновен не только он, но и те, кто создал дорожно-транспортную ситуацию, не обеспечив видимость автомобилей, не обозначив их в соответствии с ПДД.

Однако выяснилось, что на грузовике были включены габаритные огни, а перед ним стоял знак аварийной остановки.

И при более низкой скорости водитель мог предотвратить ДТП путем экстренного торможения.

"Водитель, как установил суд, не обратил внимание на стоявший в соответствии с требованиями закона знак аварийной остановки, чем сам поставил себя в такие условия и причинил вред другим участникам дорожного движения", - сообщает объединенная пресс-служба судов области.

Нюксенский районный суд назначил 2 года условно с испытательным сроком 2 года и с лишением водительских прав на 2 года. В пользу жены взыскана компенсация морального вреда в 1,5 миллиона рублей, в пользу водителя грузовика — 400 тысяч рублей.

Инга Книжкина

Источник фото: Пресс-служба судов