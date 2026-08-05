В Череповце продается здание телерадиоцентра за 58 млн рублей

Источник фото: Город Че.

В Череповце выставили на продажу здание телерадиоцентра. В корпусе № 1 на улице Ломоносова, 31 ранее размещалось областное телевидение. Начальная цена – 58 млн рублей, на днях начат прием заявок, он продлится до 21 августа 2026 года.

Сам аукцион намечен на 26 августа. Информация о продаже появилась на электронной площадке РТС-тендер. Продавцом выступает ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Вологодской области. Двухэтажное здание площадью около 1,8 тыс. кв.м выставлено в одном лоте с земельным участком площадью 2,7 тыс. кв.м.

Как сообщает портал Город Че, здание № 1 по улице Ломоносова, 31 давно не используется.

Филиал областного телевидения (ГТРК Вологда) сейчас размещается во втором корпусе по тому же адресу, въезд к которому и участок рядом с самим бывшим телецентром разделены забором.