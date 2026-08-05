Москвич домогался несовершеннолетней харовчанки

Фото: пресс-служба судов области ВК.

Юная харовчанка попала в лапы взрослого мужчины. Сексуальное преступление было совершено с января по февраль 2026 года, а 5 августа Харовский районный суд арестовал подозреваемого.

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, следователи предоставили ходатайство об избрании меры пресечения 59-летнему жителю Московской области.

Его подозревают в том, что с января по февраль 2026 года он, будучи по месту жительства, «совершил иные действия сексуального характера» в отношении жительницы Харовского округа, которой нет и 14 лет. Мужчине вменили п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Это преступление считается особо тяжким. С учетом его личности, суд заключил мужчину под стражу по 3 октября 2026 года.