Посмотреть на вечернюю Вологду можно с колокольни

За лето на колокольне Софийского собора побывали около трёхсот человек в рамках проекта «Огни вечерней Вологды», но он выходит на финишную прямую - впереди осень. Вологжане и гости города ещё успевают подняться на колокольню вечером этим летом: остались четыре даты.

У желающих ещё есть шанс: индивидуальные экскурсии пройдут 6 и 20 августа — сеансы в 21:00, 21:30, 22:00 и 22:30, билеты продаются только онлайн на портале «Афиша35». Для организованных групп от 15 до 35 человек подъёмы состоятся 13 и 27 августа с десяти до одиннадцати вечера.

Однако при непогоде, сильном дожде колокольню закрывают, а экскурсии переносят.

А тем, кто совершит восхождение, не разочаруются. Там открывается лучший вид на исторический центр Вологды. Кроме того можно рассмотреть уникальную коллекцию колоколов и механизм старинных курантов, а заодно сделать самые атмосферные летние снимки. Всё это сопровождается рассказом об истории колокольни.