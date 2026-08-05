Под Великим Устюгом загорелся сарай от углей в мангале

Пожар произошел вечером под Великим Устюгом в минувшие выходные: в садоводческом товариществе «Луч» Великоустюгского округа вспыхнул сарай, используемый под дрова.

По информации регионального управления МЧС, около половины седьмого вечера загорелся дровяник на улице Луговой.

До приезда пожарных огонь пытались потушить 63-летняя женщина, хозяйка, а также ее дочь. Но справиться с огнем они не смогли, при этом старшая женщина получила ожоги. Прибывшие пожарные сумели потушить. Правда, пламя распространилось на соседние строения. Пожар удалось потушить на 31 квадратном метре. Огонь полностью уничтожил строение дровяника, а также повредил баню и соседскую хозпостройку.

"По предварительной информации, причиной пожара могли стать угли от мангала, не залитые водой и оставленные в дровянике", - сообщили в управлении МЧС.