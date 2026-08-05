Долю "Вологдафарм" продадут с торгов в начале сентября

Вологодская городская Дума планирует, что до конца этого года будет приватизирована 25%-ная доля в уставном капитале ООО «Вологдафарм», которая на данный момент принадлежит городу. Заявки на участие в аукционе принимаются с сегодняшнего дня по 1 сентября. Торги состоятся 3 сентября.

Номинальная стоимость городской доли уставного капитала компании «Вологдафарм» установлена в размере 10 млн 393 тыс. 250 рублей. А приватизировать её хотят посредством электронного аукциона по начальной цене 24 млн 225 тыс. рублей.

Компания «Вологдафарм» зарегистрирована по адресу: Вологда, улица Ленина, 1. Она специализируется на розничной торговле лекарственными средствами в аптеках.

Размер уставного капитала - 41 млн 573 тыс. рублей. 75% её уставного капитала принадлежит вологодскому ООО «Альпари». В 2024 году выручка «Вологдафарма» составила 146 млн рублей, убыток – 1 млн 470 тыс. рублей.

Земельных участков в собственности компании нет.

Однако в собственности «Вологдафарма» находятся 11 помещений, в том числе в центре города, общей площадью около 2 тысяч кв.метров.