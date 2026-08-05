Спасатели Череповца сняли пятерых школьников с "тарзанки"

Дети развлекались как умели. Фото: Спасатели Череповца, ВК.

Группу школьников у реки Шексны заметили очевидцы. И позвонили куда надо.

Как сообщает Спасательная служба Череповца, 4 августа под Ягорбским мостом компания детей находились без сопровождения взрослых, они катались на самодельной «тарзанке».

Прохожие позвонили спасателям, те по воде доставили подростков на свою базу. Туда же прибыл инспектор по делам несовершеннолетних.

Теперь за опасные развлечения детей у воды будут отвечать взрослые.

В Спасательной службе предупредили: нахождение детей у воды без сопровождения взрослых, тем более в необорудованных для отдыха местах, опасно для здоровья и жизни.