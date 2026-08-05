В деревнях под Череповцом завелся вор, но его быстро вычислили

После заявления о краже вора из дачного дома быстро вычислили. Как оказалось, кража была не единственная. Как сообщает УМВД по Вологодской области, заявление о краже из дачного дома в деревне Авдеевская написал мужчина 1988 г.р. У него вскрыли дверь и украли музыкальные колонки, шуруповерт и продукты. Ущерб был оценен хозяином в 7 000 рублей.

Полицейские заподозрили в краже ранее судимого за хищения 34-летнего жителя деревни Романово. В отделе полиции выяснилось, что неделей ранее в компании знакомых на даче в деревне Авдеевская он совершил кражу - похитил сотовый телефон 64-летней женщины.

В итоге украденное у него изъяли и вернули хозяевам. Против задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 и ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).