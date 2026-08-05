Под Вологдой заблудилась семья с детьми и знакомым

Спасатели нашли заблудившихся в лесу Вологодского округа - семью с детьми и их знакомого. Как сообщает ГУ МЧС по Вологодской области, семейная пара с двумя детьми и знакомым 4 августа ушла в лес недалеко от деревни Спорышево.

К вечеру они поняли, что найти дорогу обратно самостоятельно они не смогут. К счастью, они позвонили в экстренные службы. На место выехали спасатели.

Этим же вечером их нашли и помогли выйти. Помощь медиков никому не понадобилась.

По данным МЧС, сейчас наступил горячий сезон. С начала лета в лесах области были организованы поиски 38 человек. 29 из них найдены живыми, 5 вышли сами, ещё троих вывели по телефону. Одного ушедшего в лес нашли погибшим.