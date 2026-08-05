Две сестры из Сямжи ездили в Вологду, чтобы отправить мошенникам более 3,5 миллионов рублей

Мошенническая схема с «заменой домофона» лишила сестер из Сямжи крупной суммы денег. Они потеряли более 3,5 миллионов рублей.

В дежурную часть полиции обратились две женщины 1959 и 1966 годов рождения. Младшей в конце июня в одном из мессенджеров ее включили в групповой чат, созданный якобы от имени управляющей компании. Речь шла о выдаче новых ключей от домофона. Женщина решила воспользоваться предложенной услугой. И вскоре для подтверждения заявки ей пришло смс-сообщение с кодом от портала «Госуслуги», который она продиктовала администратору чата.

А дальше пошел знакомый многим диалог: с женщиной связались лжесотрудники портала и заявили, что ее личный кабинет взломан, а злоумышленники уже оформили от ее имени генеральную доверенность на гражданина недружественного государства.

Затем для «решения проблемы» к разговору подключился якобы специалист Центробанка, он запугал пенсионерку потерей сбережений и имущества.

Вологжанка обратилась за советом ко своей старшей сестре. Та изучила переписку и поверила в реальность угрозы и решила помочь.

На в итоге аферисты заявили, что в опасности находятся не только объекты недвижимости, но и абсолютно все личные сбережения обеих сестер.

На помощь пришел якобы сотрудник прокуратуры. Он подтвердил серьезность ситуации и заявил, что единственным способом обезопасить средства от хищения и закрыть мошенникам доступ к деньгам является их срочное изъятие.

В итоге женщины экстренно направились из райцентра в Вологду, обналичили в банкоматах все свои сбережения и перевели их на «безопасные счета».

Сумма ущерба у потерпевшей 1959 года рождения составила один миллион 916 тысяч рублей, у ее младшей сестры – миллион 650 тысяч рублей. Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). За это преступление грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.