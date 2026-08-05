Фонтан у драмтеатра в Вологде демонтируют, а фасад раскрасят

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Фонтан, в котором многие вологжане купались, у драмтеатра - снесут. А на фасаде появится герои русских народных сказок. Финансирует новации частный инвестор.

Об этом сообщил глава областной столицы Сергей Жестянников: «Первый этап – демонтаж старого фонтана. Он уже давно не работает и не подлежит восстановлению. Специалисты приступили к работам, чтобы освободить место для новых решений».

При благоустройстве у театра установят скамейки, качели, обустроят клумбы и смонтируют современное освещение.

На здании появится архитектурная подсветка – на средства субсидии, выделенной в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», на фасаде появится световое изображение по мотивам русских народных сказок.