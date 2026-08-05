Вологодское управление ФАС оштрафовало сетевые и газораспределительные компании на 3 млн 400 тысяч рублей.

Вологодское УФАС оштрафовало сетевые и газораспределительные компании на 3 млн 400 тысяч рублей. Ведомство подвело итог работы за 6 месяцев 2026 года.

2 млн 100 тысяч рублей –это штрафы ПАО «Россети Северо-Запада», ОАО «РЖД» и АО «Вологдаоблэнерго» за нарушение Правил подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям.

за эти же нарушения АО «Газпром газораспределение Вологда» получил 1 млн 300 тысяч рублей штрафов. Основные нарушения компаний – несоблюдение сроков технологического присоединения. \Вологодское УФАС оштрафовало сетевые и газораспределительные компании на 3 млн 400 тысяч рублей

3 миллиона 400 тысяч рублей – общая сумма штрафов*, наложенных Вологодским УФАС за 6 месяцев 2026 года на сетевые и газораспределительную компании Из них 2 млн 100 тысяч рублей – штрафы ПАО «Россети Северо-Запада», ОАО «РЖД» и АО «Вологдаоблэнерго» за нарушение Правил подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям**. Общая сумма штрафов АО «Газпром газораспределение Вологда» составила 1 млн 300 тысяч рублей за нарушение Правил подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям***. Основные нарушения компаний – несоблюдение сроков технологического присоединения. Справка: * по статье 9.21 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации **«Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 ***«Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547