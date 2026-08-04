Вологодский мальчик повредил ногу бензопилой

В Вологодскую областную детскую клиническую больницу поступил подросток . У него была тяжелая травма, причиненная бензопилой. Медики сохранили конечность и её функции.

Для этого были проведены экстренная операция и реконструктивное вмешательство.

Состояние мальчика при госпитализации оценивалось как крайне тяжёлое. У него диагностировали открытый оскольчатый перелом обеих костей голени со смещением, обширные повреждения мягких тканей и дефект сухожилий разгибателей стопы.

Травматологи сначала спасли жизнь и стабилизировали состояние пациента. На первом этапе было невозможно сшить повреждённые сухожилия из-за их серьёзного повреждения, поэтому их концы зафиксировали специальными «держалками». После того как состояние подростка стабилизировалось, врачи провели второй этап — реконструктивную операцию по восстановлению сухожилий.

Медики признают, что путь к полному восстановлению будет долгим, но намерены сделать всё возможное, чтобы мальчик вернулся к нормальной жизни.