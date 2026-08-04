В колонию строгого режима в Шексне попытались передать 11 телефонов

Запрещенные предметы так и не попали к осужденным.

В ИК-12 строгого режима в Шексне пытались передать мобильные телефоны, сим-карты и зарядные устройства. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Вологодской области.

В ходе планового обхода периметра внутренней запретной зоны сотрудниками ИК были обнаружены шесть полиэтиленовых свертков. В них находились 11 мобильных телефонов, зарядные устройства, 4 сим-карты, карта памяти и наушники.

По данному факту проводится служебная проверка, устанавливаются лица, причастные к организации переброса, решается вопрос о привлечении их к ответственности.

В пресс-службе УФСИН региона напомнили, что согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ (ст. 19.12), любые попытки передачи осужденным средств сотовой связи влекут за собой крупный штраф. Для граждан размер санкций составляет от 25 до 50 тысяч рублей.