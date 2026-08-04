Грузовик и трактор оказались в кювете в 30 километрах от Вологды

Фото: Госавтоинспекция.

На трассе Вологда – Тихвин столкнулись грузовой автомобиль и трактор-погрузчик. Обе машины оказались в придорожном кювете, сообщили в Госавтоинспекции Вологодского округа.

Авария произошла 3 августа в 15:10 на 30-м километре трассы. По предварительным данным, водитель грузовика «Фотон» не выдержал безопасную дистанцию до транспортного средства, которое двигалось впереди.

За рулем грузового автомобиля находился 45-летний мужчина. В результате ДТП травмы получили оба водителя, их доставили в медицинское учреждение.