Фестиваль "Небо славян" пройдет в Кирилловском округе

Фото: правительство ВО.

8 и 9 августа 2026 года на Заставе князей Белозерских в Кирилловском округе Вологодской области состоится V Всероссийский фестиваль «Небо Славян». Это одно из крупнейших событий под открытым небом, посвященных традиционной культуре, истории и народному творчеству.

Гостей ждёт насыщенная ремесленная программа: участники смогут своими руками создать памятный сувенир. Разнообразие площадок и форматов позволит найти занятие по душе и взрослым, и детям.

«В гончарной мастерской участники освоят традиции гончарного ремесла и создадут каргопольскую глиняную игрушку, а также смогут выковать гвоздь, ключ, подкову и другие изделия», – рассказали в министерстве экономического развития, промышленности и торговли вологодской области. – Сладким и ароматным акцентом программы станет мастер-класс в исторической пекарне. Площадка начнёт работу в 11:00 и будет открыта для свободного посещения. Гости научатся готовить лепёшку в настоящей помпейской печи и смогут не только узнать о старинных пекарских традициях, но и отведать результат своего труда».

Также на фестивале будут представлены и другие традиционные ремёсла: мастера проведут занятия по резьбе по дереву, кружевоплетению и иным народным промыслам.

Мероприятие объединит музыку, военно-историческую реконструкцию, этномоду, ремесла, гастрономию и традиции Русского Севера. В течение двух дней гостей ждут десятки тематических площадок, концерты, мастер-классы, исторические лагеря, интерактивные программы для всей семьи и масштабные реконструкции.

Вход на мероприятие свободный. Участие в мастер-классах – на платной основе.