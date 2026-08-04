11 вологжанок названы судом мошенницами за обналичку материнского капитала

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В Вологодский городской суд вынес приговор по делу об обналичивании и хищении средств материнского капитала

В период с 2020 по 2022 годы 42-летняя местная жительница, являясь представителем кредитного кооператива, подыскивала владелиц сертификатов на материнский капитал, желающих обналичить сертификаты в нарушение закона. Она придумала схему: женщинам предлагали формально приобрести в собственность малопригодные для строительства земельные участки, на них оформлялись фиктивные договоры займа на строительство жилья.

Полученные от кооператива средства, которые по документам должны были пойти на возведение домов, в действительности поступали обратно на счет кооператива от имени поручителей. После чего женщины (владелицы сертификатов) подавали в Пенсионный фонд документы на распоряжение средствами материнского капитала с недостоверными сведениями якобы на погашение займа кооперативу.

После получения выплат женщины распоряжались денежными средствами по собственному усмотрению. Всего схемой воспользовались 9 держательниц сертификатов.

Одна из них, помимо хищения в свою пользу, посоветовала схему своей сестре. В двух эпизодах приняла участие риелтор, продавшая земельные участки и сопровождавшая данные сделки. Она выступила поручителем, через ее счета проводилась незаконная схема.

Всего Отделению ПФР по Вологодской области причинен ущерб на сумму более 5,5 млн рублей. Действия подсудимых в зависимости от количества эпизодов квалифицированы по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Приговором суда все 11 подсудимых были признаны виновными в совершении преступлений.

Представителю кооператива и риелтору назначены наказания в виде 5 и 3 лет лишения свободы, условно, с испытательными сроками на 5 и 3 года соответственно.

Одной из осужденных назначено наказание в виде штрафа, от которого, с учетом времени содержания под стражей и под домашним арестом, женщина освобождена. Причиненный своими действиями ущерб на сумму более 639 000 руб. она возместила полностью.

Другой, с учетом рецидива преступлений, назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, которое, на основании статьи 82 УК РФ, отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Остальным осужденным (получателям денежных средств) назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 2 до 2, 5 лет условно с различными испытательными сроками.

Исковые требования прокуратуры о взыскании денежных средств с осужденных на суммы, полученные по сертификатам, оставлены без рассмотрения, с разъяснением права обращения в порядке гражданского судопроизводства.

Также сохранен арест на имущество осужденных (недвижимость и автомобили) до рассмотрения по существу гражданских исков прокуратуры.

Смартфон марки «Айфон», использованный представителем кооператива при совершении преступления, конфискован в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован.