В Соколе китайский автомобиль протаранил отечественную легковушку

Фото: ВАЗ нуждается в серьезом ремонте.

Легковушка ВАЗ попала под китайский Great Wall Poer в Соколе. Авария произошла 3 августа в 11 часов на перекрестке улиц Кирова и Архангельской.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомашины ВАЗ-2114 не уступил дорогу. Его протаранил китайский автомобиль под управлением мужчины 1982 года рождения.

В ДТП пострадал водитель ВАЗ, он получил травмы и был госпитализирован, сообщает областное Управление Госавтоинспекции.

Врачи госпитализировали владельца легковушки, которой требуется капитальный ремонт.