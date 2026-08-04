Мост через Кубену отремонтируют под Харовском за два года

Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в муниципалитете отремонтируют мост длиной почти 140 метров, расположенный через реку Кубену у Харовска. Мост является одним из ключевых объектов региональной дорожной сети. Он находится на 72-м километре автодороги Сокол – Харовск – Вожега, которая соединяет три муниципалитета, обеспечивающей выезд на федеральную трассу М-8 «Холмогоры».

На ремонт направят средства из областного бюджета. Ремонтировать объект будут поэтапно в течение двух лет. Специалисты приступят к работам в следующем году, а сдадут объект в эксплуатацию в 2028 году, сообщает пресс-служба главы региона.

Как рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, в прошлом году конструкцию обследовали и разработали проект ремонта. Специалистам предстоит обновить пролетное строение, береговые и промежуточные опоры, мостовое полотно, заменить деформационные швы и ограждения, выполнить устройство гидроизоляции, водоотвода, очистных сооружений, лестничных сходов и наружного освещения.