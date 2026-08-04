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НовостиОбщество4 августа 2026 11:05

В Вологде благоустраивают березовую рощу на берегу

Здесь появятся дорожка и скамейки
Источник:kp.ru

Берёзовую рощу на набережной 6-й Армии в Вологде благоустроят. Новое пространство обустроят при поддержке бизнеса. Инвестором проекта выступило ООО «Вологодские земельные ресурсы».

Об этом в соцсетях сообщил глава Вологды Сергей Жестянников.

«Новое пространство станет логичным продолжением масштабного проекта по благоустройству 2,3 км набережной, который мы ведём при поддержке губернатора. Это шаг к созданию непрерывной пешеходной линии вдоль воды – одной из главных достопримечательностей будущей Вологды. Особые слова благодарности – инвесторам. Такая поддержка особенно важна в преддверии 880-летия областной столицы», - поблагодарил спонсоров Сергей Жестянников.

Сейчас специалисты укладывают пешеходную дорожку. Также здесь появятся видовые зоны со скамейками – места, откуда будет открываться живописный вид на реку Вологду и храмы города.