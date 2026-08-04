На бесплатные занятия спортом приглашает ФОК "Витязь" в Вологде

В Вологде начались бесплатные тренировки для школьников в ФОКе"Витязь". Занятия проводятся для вологжан в возрасте от 7 до 14 лет, они могут посещать занятия спортом в ФОКе «Витязь» бесплатно. Программа учитывает возраст занимающихся. Занятия призваны укрепить здоровье, развить силу, гибкость, выносливость и координацию. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов на своей странице в социальной сети.

Занятия проходят два раза в неделю на улице Гагарина,44 А.

Запись в группы продолжается через администратора клуба. Необходимо предоставить медицинскую карту от педиатра, заполнить заявление и согласие на обработку персональных данных. Количество мест ограничено.