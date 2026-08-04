В Череповце авария с тремя пострадавшими произошла при буксировке

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Авария с тремя автомобилями произошла 2 августа в 15:30 у дома № 1-г на улице Городского Питомника в Череповце.

47-летний водитель автомобиля «Опель Астра» буксировал «Рено Логан» под управлением мужчины 1974 года рождения. При повороте налево он не уступил дорогу «Киа Спектра», за рулем которой находился 20-летний юноша.

Произошло столкновение, пострадали три человека.

Водителя «Рено» пришлось доставить в областную больницу № 2. 17-летнюю пассажирку «Киа» увезли в детскую больницу, она госпитализирована. Ее попутчице, девушке 2006 года рождения, медпомощь оказали на месте, сообщает областное управление Госавтоинспекции.