17-летний водитель на "Ладе" врезался в лося на Вологодчине

Машина превратилась в груду хлама.

ДТП, унесшее жизнь подростка, произошло 3 августа в 22:30 на 49 километре автодороги Тотьма – Никольск в Бабушкинском округе. Он ехал с водителем, у которого нет прав.

По предварительной информации, 17-летний водитель автомобиля «Лада Приора» во время обгона выехал на встречную полосу, где врезался в лося. Машину выкинуло в кювет.

От травм скончался пассажир – молодой человек 2008 года рождения. Пострадали и 17-летний водитель легковушки и два его пассажира: 16-летний подросток и 18-летний юноша.

Бригада скорой помощи доставила всех в районную больницу. Животное погибло. сообщает областное управление МВД.