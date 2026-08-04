На Вологодчине ликвидированы пять деревень

В Вологодской области ликвидированы пять деревень. Информация о них исключена из учётных данных региона. Правительство Вологодской области приняло соответствующее постановление. Изменения в административно-территориальном устройстве коснулись Усть-Кубинского округа.

Согласно документу, на территории муниципалитета ликвидированы пять населённых пунктов. Официально перестали существовать:

- деревня Вичаги;

- деревня Копчевская;

- деревня Соломатино;

- деревня Ляпшаки;

- деревня Кузьминская.

Сведения о них исключены из учётных данных региона.

Ранее решение упразднить пять этих населённых пунктов приняло Представительное собрание Усть-Кубинского округа.