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НовостиЭкономика4 августа 2026 8:29

В Кувейте выращивают цыплят из вологодских яиц

Туда отправлена очередная партия
Источник:kp.ru

На юго-запад Азии отправлено уже 2,6 млн вологодских инкубационных яиц.

Партия яиц, произведенных птицефабрикой Вологодской области, отправлена в Кувейт. Всего, как пояснили в региональном управлении Россельхознадзора, ветеринарный сертификат выдан на партию в 288 тысяч штук. Ее повезут автомобилем.

«Партия отгружена с одного из птицеводческих предприятий Вологодской области и проследует автомобильным транспортом транзитом через Азербайджан, Иран и Ирак», - уточнили в Россельхознадзоре.

Всего с начала этого года в Кувейт экспортировано 2,6 млн шт. инкубационных куриных яиц. В прошлом году яйца из Вологодской области не экспортировались.