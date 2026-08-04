На череповецкой даче погибла женщина

В Череповце на даче погибла женщина. ЧП произошло 3 июля, около девяти часов вечера.

Как сообщили в региональном управлении МЧС РФ, в одном из садоводческих товариществ загорелся дачный дом. Очевидцы позвонили пожарным, на место были направлены 10 специалистов и три единицы техники.

С огнём удалось справиться, сгорело 20 квадратных метров, —

Внутри сгоревшего здания было обнаружено тело 60-летней женщины.

Специалисты МЧС рассматривают две версии ЧП: неисправность электрооборудования или неосторожное обращение с огнём со стороны погибшей.