На Вологодчине отстреляют более тысячи лосей

В Вологодской области 6 августа распределят разрешения на отстрел лося.

Распределение разрешений на добычу лося в общедоступных охотничьих угодьях начнётся в 10:00 во всех территориальных отделах и секторах Главного управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области. Всего охотникам выдадут 1157 разрешений.

Разрешения распределят между тремя категориями заявителей. В их число входят охотники, выполнившие биотехнические мероприятия, охотники-волчатники и остальные участники.

Из общего количества 31 разрешение предназначено для добычи лося на реву, 874 документа выдадут на добычу взрослых животных. А еще 252 разрешения рассчитаны на особей в возрасте до одного года.

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