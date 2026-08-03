Молодой человек искал готовых совершать диверсии и террористические акты на Вологодчине

Вологжанин задержан по подозрению в госизмене и сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.

Мужчина выявлен на территории Великоустюгского округа. Фигурантом уголовного дела стал местный житель 2001 года рождения. По версии ФСБ, молодой человек был завербован сотрудником Службы безопасности Украины через Telegram. Его задачей, как утверждают следователи, был поиск лиц, готовых совершать диверсии и террористические акты на объектах транспортной инфраструктуры региона.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Вологжанину инкриминируется статья 275 УК РФ («Государственная измена»). По ходатайству ведомства суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

ФСБ России напоминает, что согласно примечанию к статье 275 УК РФ, лицо может быть освобождено от ответственности за госизмену, если оно своевременно предупредило органы власти или иным образом поспособствовало предотвращению ущерба интересам РФ (при отсутствии иного состава преступления). Кроме того, в соответствии со статьей 31 УК РФ, добровольный и окончательный отказ от доведения преступления до конца также исключает уголовную ответственность.