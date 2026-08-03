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НовостиПроисшествия3 августа 2026 14:40

В Вологде два мужчины на самокатах не могли разъехаться с легковушками

Источник:kp.ru

Два ДТП с участием самокатов произошли в Вологде. в воскресенье в 00:20 на улице Гончарной «Лада Гранта» сбила мужчину 1990 года на электросамокате.

Пострадавший с травмами самостоятельно обратился в больницу. Водитель «Лады» скрылся с места аварии. Его ищет полиция.

Водитель электросамоката «Куго Кирин G2 Про Макс» 1998 года рождения двигался по дворовой территории в Тепличном микрорайоне. Он врезался в стоящий автомобиль «Лада Гранта». С травмами он был госпитализирован.

Госавтоинспекция напоминает: в тёмное время суток на СИМ должны быть включены фары или световозвращающие элементы. На пешеходных переходах необходимо спешиваться.