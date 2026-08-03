В сентябре продадут четыре исторических здания в Великом Устюге

В Великом Устюге продаются четыре исторических здания, их можно приобрести по 1 рублю. Но будущие владельцы должны сохранить их облик и провести полную реставрацию.

Аукционы уже назначены. 1 сентября будут проданы «Дом Пеца» на Советском проспекте, 61/10 и «Дом Соболева» на улице Красной, 82 .

Ещё два здания будут проданы 22 сентября. Это дом второй половины XIX века на Водников, 19 и дом на Пушкарихе, 15, возведённый в середине XIX века.

В начальную цену лотов не включена стоимость земли, на которых стоят здания. Новые хозяева объектов недвижимости могут воспользоваться льготными кредитами на восстановление памятников архитектуры по ставке до 9%. После реставрации здания можно использовать под кафе, гостиницы, магазины или под иные социально значимые цели.

В Вологодской области работает программа. Восстановить 50 объектов культурного наследия планируется с помощью частных инвесторов. ь. Это деревянные и каменные жилые и нежилые строения, расположенные в разных муниципалитетах региона: усадьбы, амбары, казармы, здания торговых рядов, училищ и другие.