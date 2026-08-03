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НовостиОбщество3 августа 2026 13:08

Роспотребнадзор проверил почти 2000 образцов молочной продукции на вологодских прилавках

Источник:kp.ru

В Вологодской области с начала года за полгода специалисты исследовали 1908 образцов молока и молочной продукции, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В лабораториях оценивали качество и безопасность сливочного масла, сыров, кисломолочной продукции и других товаров. Было найдено немало нарушений по физико-химическим и микробиологическим показателям.

Во время контрольных мероприятий из продажи убрали 13 партий продукции общим весом 28 килограммов.

Самые частые претензии: истек срок годности и отсутствует обязательная маркировка. Каждая упаковка молочной продукции должна иметь код Data Matrix. По нему можно проследить путь товара от производителя до магазина.

Покупателям советуют не ограничиваться ценником, перед покупкой стоит посмотреть срок годности, состав, условия хранения и убедиться, что марка читается.