Ежегодную семейную выплату уже получило 13 тысяч вологодских родителей

13 тысяч родителей Вологодской области получили ежегодную семейную выплату. Как сообщает региональное Отделения СФР, средний размер новой выплаты — 29 тыс. рублей.

Мера поддержки предоставляется с 2026 года семьям с двумя и более детьми в возрасте до 18 (или 23 лет при очном обучении), постоянно проживающим в России.

Подать заявление на ежегодную семейную выплату можно на портале госуслуг, в ближайшей клиентской службе регионального Отделения СФР или в МФЦ. Основную часть всех необходимых данных специалисты запрашивают у профильных ведомств и проверяют самостоятельно. В отдельных случаях, когда сведения не отображаются в государственных системах, необходимо предоставить документы лично. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней. После одобрения средства перечисляются в пределах 5 рабочих дней.

По заявлению родителей Социальный фонд возвращает часть НДФЛ — разницу между суммой, уплаченной за прошлый год и суммой, исчисленной по ставке 6% с доходов прошлого года. Разница возвращается единовременным платежом. Отделение СФР по Вологодской области принимает заявления с 1 июня по 30 сентября текущего года.

Для назначения меры поддержки важно, чтобы среднедушевой доход семьи не превышал полуторакратного прожиточного минимума в регионе (в Вологодской области это 26 865 рублей), а у заявителя полностью отсутствовала задолженность по алиментам.

«После подачи заявления специалисты Отделения Соцфонда проведут комплексную оценку доходов семьи. При такой оценке учитываются зарплаты, пенсии, стипендии, алименты, проценты по вкладам и единое пособие. В расчёт не включаются материнский капитал, жилищные и транспортные государственные субсидии, выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами и налоговые вычеты. Стоит учитывать, что ежегодная семейная выплата предоставляется один раз в год», – рассказала управляющий Отделением СФР по Вологодской области Галина Королёва.

Требования к имуществу аналогичны правилам назначения единого пособия. Семье разрешено владеть одним объектом каждого вида: квартирой, домом, дачей, гаражом или участком. При наличии нескольких объектов действуют лимиты: не более 24 кв. м площади квартиры и 40 кв. м дома на каждого члена семьи. Размер земельных участков ограничен 0,25 га в черте города и 1 га в сельской местности.

В отношении транспорта базовое правило разрешает иметь один автомобиль. Владеть двумя машинами могут многодетные семьи, семьи с инвалидами, а также те, кто получил транспорт в качестве меры государственной поддержки.

Подать заявление на ежегодную семейную выплату можно на портале госуслуг, в ближайшей клиентской службе регионального Отделения СФР или в МФЦ. Основную часть всех необходимых данных специалисты запрашивают у профильных ведомств и проверяют самостоятельно. В отдельных случаях, когда сведения не отображаются в государственных системах, необходимо предоставить документы лично. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней. После одобрения средства перечисляются в пределах 5 рабочих дней.