Еще одно "звездное небо" появится в Вологде

«Звездное небо» около 300 квадратных метров появится в роще возле храма Покрова на Торгу. Такая инсталляция полюбилась горожанам - в зимнее время года она украшает Каменный мост и Театральный сквер.

Инсталляция раскинется над Торговой площадью, где началось благоустройство.

Общественное пространство преобразится по обе стороны дороги: там асфальт заменят на плитку, появятся новые бордюры, скамейки, урны, установят фонари и информационные стенды.

Фирма из Казани работает на площади в 1,4 гектара по контракту стоимостью — 460 миллионов рублей. Ремонт должен закончиться к юбилею города, в 2027 году, пояснили в администрации Вологды.