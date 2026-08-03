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НовостиОбщество3 августа 2026 11:19

Еще одно "звездное небо" появится в Вологде

На торговую площадь потратят 460 млн рублей
Источник:kp.ru

«Звездное небо» около 300 квадратных метров появится в роще возле храма Покрова на Торгу. Такая инсталляция полюбилась горожанам - в зимнее время года она украшает Каменный мост и Театральный сквер.

Инсталляция раскинется над Торговой площадью, где началось благоустройство.

Общественное пространство преобразится по обе стороны дороги: там асфальт заменят на плитку, появятся новые бордюры, скамейки, урны, установят фонари и информационные стенды.

Фирма из Казани работает на площади в 1,4 гектара по контракту стоимостью — 460 миллионов рублей. Ремонт должен закончиться к юбилею города, в 2027 году, пояснили в администрации Вологды.