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НовостиОбщество3 августа 2026 9:12

Вологжанин утонул на отдыхе в реке Шексне

Источник:kp.ru

Вечером в субботу, 1 августа, в реке Шексне, на территории Кирилловского округа, утонул 69-летний житель Вологды. Известно, что мужчина отдыхал на территории одной из туристических стоянок.

При осмотре следов, указывающих на криминальный характер смерти, не установлено. Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка.Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Следователи напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности при отдыхе на воде.