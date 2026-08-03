Вологжанин утонул на отдыхе в реке Шексне

Вечером в субботу, 1 августа, в реке Шексне, на территории Кирилловского округа, утонул 69-летний житель Вологды. Известно, что мужчина отдыхал на территории одной из туристических стоянок.

При осмотре следов, указывающих на криминальный характер смерти, не установлено. Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка.Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Следователи напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности при отдыхе на воде.