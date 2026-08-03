Вологодская область: более 16 тысяч предложений в Народную программу

Жители Вологодской области через чат-бот активно участвуют в формировании Народной программы партии "Единая Россия". От них поступило уже свыше 16 тысяч предложений. Чаще всего они ратуют за улучшение дорог и обустройство и ремонт школ.

Обращения поступают из всех районов: от вопросов дорожного строительства и инфраструктуры до благоустройства дворов и спортивных объектов.

Наибольшее количество обращений поступило из Вологды — 2770, затем следуют Великоустюгский округ с 1567 обращениями, Череповец с 1452, Вологодский округ с 1295 и Сокольский округ с 1097 обращениями.

Чаще всего жители просят:

- Ремонт дорог и асфальта — 22%

- Обустройство и ремонт школ — 12,8%

- Благоустройство парков и скверов — 10,9%

- Создание и обновление спортивных объектов — 10,5%

- Ремонт и благоустройство детских садов — 5,8%

- Оборудование дворовых и детских площадок — 4,5%

- Ремонт мостов — 3,5%

- Обустройство тротуаров — 3,4%

- Газификация — 3,3%

Напомним, что за реализацию предложений в программе отвечают Сергей Селянин в Вологде и восточных округах, а также Светлана Грачева в Череповце и западных округах.

Чат-бот продолжает принимать предложения, и каждый желающий может узнать актуальную статистику и внести свой вклад по ссылке.