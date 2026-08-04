Наследник выплатил за погибшего отца-лесоруба более миллиона рублей

В Вожегодском округе по иску прокуратуры в муниципальный бюджет взысканы один миллион 56 тысяч 767 рублей. Это ущерб, причиненный незаконной рубкой лесных насаждений в особо крупном размере.

С декабря 2021 года по январь 2022 года житель Вожеги 1980 года рождения вырубил на территории муниципалитета более 50 кубометров деревьев, включая сосны, ели, березы и осины. Но мужчина погиб, и производство по уголовному делу было прекращено.

«4 июня 2023 года мужчина погиб в ДТП. Вместе с тем его сын, молодой человек 2001 года рождения, также житель райцентра, вступил в наследство. Стоимость доставшегося ему имущества отца превысило 24,2 миллиона рублей. Так как по закону наследники отвечают по переходящим к ним в таких случаях долгам (в пределах стоимости всего причитающегося им наследственного имущества), прокуратура направила в суд иск о взыскании с сына подозреваемого суммы причиненного ущерба.

Требования надзорного ведомства были удовлетворены: деньги полностью перечислены в муниципальный бюджет.