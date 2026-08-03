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НовостиОбщество3 августа 2026 7:32

Сокол получил 10 скамеек в подарок от предпринимателя-земляка

Источник:kp.ru
Имя мецената, к сожалению, не названо.

Имя мецената, к сожалению, не названо.

10 скамеек подарил один из местных предпринимателей Соколу. Они установлены в центре грода, сообщил в ВКонтакте глава Сокольского округа Сергей Рябинин.

«Наш город получил замечательный подарок от одного из предпринимателей. Он пожелал остаться неизвестным, но его поступок говорит сам за себя: на центральной улице появились 10 новых уютных скамеек, - рассказал Сергей Рябинин. - Это не просто мебель для отдыха — это символ заботы о нашем общем доме».

Глава муниципалитета поблагодарил предпринимателя за этот прекрасный пример гражданской инициативы.