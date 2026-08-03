Дохлые коровы и телята лежали у фермы в Грязовецком районе

Погибшие телята и коровы лежали кювете. Видео без подписи автора, сделанное 31 июля, появилось в интернете и собрало немало комментариев.

«Находимся мы в Грязовецком районе, деревня Анохино. Проходя мимо местной фермы, мы увидели вот такие тела животных: две большие коровы и два маленьких теленка», - сообщает женский голос за кадром.

Сообщение вызвало шквал комментариев.

«Ужас! Концлагерь для животных в наши дни!", - написала Елена Шеманаева.

Вологжане потребовали внимания от губернатора, прокуратуры и Россельхознадзора.

В итоге на место выехал Глава Грязовецкого округа совместно со специалистами.

"В настоящее время завершена утилизация животных. Работниками фермы была допущена халатность. Специалисты областной государственной ветеринарной службы выполняют все необходимые действия в соответствии с ветеринарными нормами, включая дезинфекцию территории. Также проведен клинический осмотр животных в хозяйстве, ситуация стабильная, животные в хозяйстве здоровы", - отчиталась

Как пообещали чиновники, ситуация остается на контроле.