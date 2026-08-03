Сергей Жестянников в День ВДВ совершил юбилейный прыжок

Глава Вологды совершил 25-й прыжок с парашютом. Традиционный фестиваль «Открытое небо» прошёл на аэродроме «Труфаново» под Вологдой.

Программа фестиваля также включала показательные выступления парашютистов и военизированную полосу препятствий. Для гостей организовали выставку оружия и военной техники, а также полевую кухню.

В этот день свои первые парашютные прыжки выполнили воспитанники кадетских классов. Вместе с ними в воздух поднялись опытные парашютисты и десантники.

«Сегодня свой первый шаг в открытое небо сделали наши кадеты. Для них это не просто прыжок, а настоящее посвящение. А я сделал свой юбилейный — 25-й — прыжок. Каждый раз эмоции — как в первый», — рассказал Сергей Жестянников.