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НовостиСпорт3 августа 2026 7:11

Лучшие прыгуны состязались в Великом Устюге

Источник:kp.ru

"В Великом Устюге прошли Межрегиональные соревнования по прыжкам в длину. Особенно впечатлили зрителей выступления сильнейших легкоатлетов страны.

В Великом Устюге прошли Межрегиональные соревнования по прыжкам в длину. Сильнейшие легкоатлета страны продемонстрировали высокий уровень мастерства. Среди мужчин победил 24-летний уроженец Воронежа Юрий Ожгибесов, он прыгнул на 7,77 метра.

К слову, его лучший результат — 8,07 метра.

Среди женщин лучший результат у Елены Соколовой, она "улетела" на 6,38 метра. Девушка родом из Старого Оскола Белгородской области, ее лучший результат - личный рекорд 6,92 метра».