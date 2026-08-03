Лучшие прыгуны состязались в Великом Устюге

"В Великом Устюге прошли Межрегиональные соревнования по прыжкам в длину. Особенно впечатлили зрителей выступления сильнейших легкоатлетов страны.

В Великом Устюге прошли Межрегиональные соревнования по прыжкам в длину. Сильнейшие легкоатлета страны продемонстрировали высокий уровень мастерства. Среди мужчин победил 24-летний уроженец Воронежа Юрий Ожгибесов, он прыгнул на 7,77 метра.

К слову, его лучший результат — 8,07 метра.

Среди женщин лучший результат у Елены Соколовой, она "улетела" на 6,38 метра. Девушка родом из Старого Оскола Белгородской области, ее лучший результат - личный рекорд 6,92 метра».