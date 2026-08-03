В Суде подрядчик начал капремонт очистных сооружений

Фото: ВК, страница главы муниципалитета Николая Сальникова.

В Череповецком округе в поселке Суда начался ремонт очистных сооружений. Жители поднимали этот вопрос много лет - на встречах, сходах, в обращениях, в предложениях в Народную программу Единой России. В итоге проект получил поддержку губернатора области Георгия Филимонова.

Для Суды это чистота, отсутствие неприятного запаха возле домов и уверенность в том, что система будет работать надежно.

Как сообщил на своей странице в ВКонтакте глава муниципалитета Николай Сальников,«Очистные полностью обновят, установят современный модульный комплекс из шести блоков, новое насосное оборудование, системы доочистки и обеззараживания стоков. Мощность составит 400 кубометров в сутки - с необходимым запасом для поселка, - рассказал Николай Сальников. - Работы пройдут в два этапа. Договорились с подрядчиком не затягивать сроки. Со стороны администрации будем постоянно контролировать ход и качество работ».