Детские площадки в Вологде продолжат работу в августе

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В Вологде в августе продолжится проект «Город детства». С 1 июня педагоги и вожатые проекта ежедневно занимаются с детьми по будням с 10.00 до 13.00 на площадках в разных районах города. В июне в областной столице работало 20 площадок проекта, в июле - 30, в августе их число увеличилось до 34, сообщает администрация Вологды.

В августе добавились четыре адреса: ул. Конева, 18г, ул. Преминина, 10б, ул. Дальняя, 20 в-г и ул. Ленинградская, 148.

А несколько ранее существующих площадок изменили адреса. Так, игровой городок, в июле располагавшийся у школы №37, в августе переедет на новую детскую площадку по адресу Архангельская, 11. Площадка в мкр Водники с Разина, 58 переместится на Карла Маркса, 117, где также смонтировали новый игровой комплекс.

Кроме того, площадка «Города детства» вернется на площадь Федулова, ранее ее переносили в соседний двор из-за ремонтных работ на территории.

По традиции каждая неделя проекта будет тематической.