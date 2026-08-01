Красный мост в Вологде будет иногда перекрываться для ремонта

Красный мост в Вологде закроют на ремонт. С 1 августа начинается его ремонт - предстоит обновить пешеходную часть, ограждение, лестничные сходы с обеих сторон переправы, смонтировать освещение. Нынешний ремонт намерены сделать основательно, так что проход придется перекрыть.

"В связи с ремонтными работами с 3 августа до 1 сентября мост будет закрыт для пешеходов. В первую очередь это необходимо для проведения таких видов работ как демонтаж старого покрытия и укладка нового, а также ремонт лестниц.

В те периоды, когда будут проводиться виды работ, не требующие ограничения движения пешеходов, проход по мосту будет открываться", - заверили в администрации города.

По словам главы города, в качестве покрытия будет уложена плитка с гранитным напылением. Полностью поменяют ограждение - основа будет металлической, а сверху - деревянные перила. Также будет иное решение для маломобильных групп населения.

зи с ремонтными работами с 3 августа до 1 сентября мост будет закрыт для пешеходов. В первую очередь это необходимо для проведения таких видов работ как демонтаж старого покрытия и укладка нового, а также ремонт лестниц.

В те периоды, когда будут проводиться виды работ, не требующие ограничения движения пешеходов, проход по мосту будет открываться.

Обойти место проведения работ и пересечь реку можно будет через Октябрьский мост. Просим вологжан заранее планировать свой маршрут.