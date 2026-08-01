Вологжанин купил диплом и нашел работу в бюджетном учреждении

39-летний житель Вологды обвиняется в использовании подложного документа о высшем образовании.

Он в январе 2025 года трудоустроился в бюджетное учреждение, при этом предоставил диплом о высшем образовании, якобы выданный одним из столичных вузов.

Но ходе сверки данных выяснилось, что мужчина не обучался там.

По факту приобретения, хранения, перевозки в целях использования заведомо поддельного документа, предоставляющего права возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит ограничение свободы либо принудительные работы сроками до одного года.

Дело передано в мировой суд.